Без регистрации – штраф: как в Казани инспекторы ветслужбы проверили собак на чипы

В Горкинско-Ометьевском лесу Казани сегодня прошел рейд по проверке соблюдения правил содержания домашних животных

«Процедура установки чипа безопасна и безболезненна»

В Татарстане с 1 января прошлого года начала действовать обязательная регистрация собак в федеральной государственной информационной системе «ВетИС» в компоненте «Хорриот». Она включает введение под кожу животного электронного чипа с уникальным номером.

«Все собаки, находящиеся в Татарстане, вне зависимости от породы и старше трех месяцев подлежат обязательной регистрации. Вновь приобретенные собаки тоже подлежат обязательной регистрации в течение одного месяца. Если собака находится в Татарстане временно, не более 30 календарных дней, то ее регистрировать не обязательно», – рассказал сегодня журналистам во время рейда начальник Казанского территориального отдела ветеринарной безопасности и государственного надзора Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Денис Аксаков.

Он отметил, что процедура установки чипа безопасна и безболезненна. Чип собаке вводится в области холки с помощью специального шприца. Размер чипа сопоставим с рисовым зернышком, поэтому не причиняет животному никакого дискомфорта.

По словам Аксакова, идентификация необходима, поскольку поможет найти владельца потерявшегося животного и снизить количество бездомных собак.

«Много безнадзорных собак появляется осенью, когда горожане переезжают с дач в квартиры и оставляют животных на улице. С помощью идентификации мы сможем выявить владельцев таких животных. Отсканировав чип, ветеринарные специалисты получат информацию о породе собаки, дате рождения, о ее владельце», – подчеркнул он.

«Общее количество собак, которых нужно идентифицировать, – около 80 тысяч»

Чипировать собаку можно не только в государственных, но и в коммерческих клиниках. Чип стоит 150–200 рублей, его установка – 150 рублей, сказал Аксаков.

«Но данные в систему могут ввести только государственные ветеринарные врачи. К ним нужно обратиться, чтобы собаку поставили на учет, если чипировали в частной клинике. Обратиться можно и через портал госуслуг», – уточнил он.

В случае гибели животного его владелец также должен обратиться в ветеринарную службу, чтобы собаку сняли с учета в «Хорриоте». «Работа по регистрации продолжается, люди обращаются», – заметил Аксаков.

На сегодня в Татарстане идентифицировано более 62 тыс. домашних собак, добавил консультант Казанского территориального отдела ветеринарной безопасности и государственного надзора Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Эмиль Шагимуллин.

«А общее количество собак, которых нужно идентифицировать, согласно мониторингу, – около 80 тысяч», – сообщил он.

По словам Шагимуллина, татарстанцы в целом с пониманием относятся к обязательной регистрации животных.

«Любое содержание собаки связано с расходами»

За отсутствие обязательной регистрации животного его владельцу в первый раз будет вынесено предупреждение. Во второй раз придется заплатить штраф в размере от 2 до 4 тыс. рублей.

«Если нарушение снова повторится в течение года, то штраф составит уже 5 тыс. рублей. В прошлом году мы еще не наказывали. Но с 1 января этого года будем составлять административные штрафы. Сейчас составлено более 100 постановлений на общую сумму почти 400 тыс. рублей», – заявил Аксаков.

Как выяснилось во время рейда, не все владельцы собак знают требования обязательной идентификации животных. «Я слышал о чипировании. Но думал, что это распространяется только на вновь заведенных собак. Моей собаке уже 10 лет. Бумера мы еще щенком взяли с улицы», – рассказал журналистам Александр Яконин.

Ветеринарные специалисты выдали ему постановление, в котором указано, что все животные должны быть идентифицированы. Он должен будет чипировать свою собаку, после чего ветврачи внесут информацию о его питомце в систему «Хорриот».

«Сумма чипирования не критичная. Любое содержание собаки связано с расходами. Питание гораздо дороже обходится», – отметил Яконин.

Владелица шетландской овчарки Рашида Ахметзянова убеждена, что чипирование собак необходимо. Ее питомцу установили чип еще два года назад.

«Когда у нас появился Кузя, я стала много читать, смотреть про собак. И мне всегда обидно, что есть потерянные собаки. И если они не чипированы, то проблема для хозяина – найти своего питомца. А то, что собаки становятся бездомными, – это во многом вина людей», – подчеркнула она.

Рейды по соблюдению требований к содержанию домашних животных ветслужба будет проводить каждый месяц. В феврале планируется выявлять владельцев, которые выгуливают своих собак без поводка.