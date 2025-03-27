Власти РТ контролируют состояние здоровья детей погибших в Египте супругов-врачей

Власти Татарстана подтвердили гибель семейной пары из Уруссу в результате крушения прогулочного батискафа у берегов Хургады.

«Только что власти Татарстана связались с туроператором, с госпиталем в Египте. Дети остаются в больнице. Вопрос их состояния здоровья так же на контроле у властей республики», – рассказали в пресс-службе Раиса РТ.

В ведомстве отметили, что детям погибших было 10 и 15 лет.

Напомним, что Минздрав Татарстана официально подтвердил, что супруги-врачи из Ютазинского района отдыхали в Египте.

Валлиулинной Кристине было 39 лет, она работала в больнице с 2012 года участковым врачом-педиатром. Ее супруг 41-летний Равиль Валлиулин работал в ЦРБ с 2012 года врачом – анестезиологом и реаниматологом.

«Татар-информ» рассказывал, что авария прогулочного батискафа произошла утром в километре от берега. На борту находились 45 российских туристов, в том числе дети.