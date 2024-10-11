Власти РФ почти вдвое снизили порог обязательной продажи валютной выручки

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Правительство РФ почти вдвое смягчило меры по обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации почти в два раза, с 40% до 25%. Соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Два предыдущих смягчения кабинет произвел летом: 21 июня, когда порог репатриации валютной выручки оказался снижен с 80% до 60%, и 13 июля, когда он был дополнительно уменьшен с 60% до 40%.

Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом Президента РФ Владимира Путина в октябре 2023 года. Оно затрагивает представителей топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Мера была нацелена на обеспечение стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Изначально планировалось, что она будет действовать до 30 апреля текущего года. Но позднее ее продлили на год, до 30 апреля 2025-го.