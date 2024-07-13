В России смягчено требование об обязательной продаже валютной выручки

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Правительство РФ во второй раз за последний месяц смягчило меры по обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации в полтора раза, с 60% до 40%. Об этом сообщает пресс-служба кабинета в своем Telegram-канале.

«Ранее они (крупнейшие российские экспортеры — прим. Т-и) были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 40%», — сказано в сообщении.

В пресс-службе Правительства при этом пояснили, что решение принято «с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности». Предыдущее смягчение кабинет произвел 21 июня — тогда порог репатриации валютной выручки оказался снижен с 80% до 60%.

Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом Президента РФ Владимира Путина в октябре 2023 года. Оно распространяется на представителей топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Изначально предполагалось, что соответствующие меры будут действовать до 30 апреля текущего года. Но позднее их продлили на год, до 30 апреля 2025-го.