Правительство России поддержало продление обязательной продажи валютной выручки

Правительство России поддержало продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

Вице-премьер Андрей Белоусов уточнил, что решение, утвержденное в прошлом году указом Президента России Владимира Путина, оказалось эффективным. Таким образом, был покрыт дефицит валюты, которая необходима импортерам для поддержания поставок необходимой продукции в страну. Поэтому меры планируется продлить до конца 2024 года.

«По итогам октября курс рубля заметно укрепился (+4,5% м/м), что стало первым месяцем положительной рублевой динамики. По состоянию на сегодняшний день национальная валюта укрепилась до уровня около 90 рублей за 1 доллар с пиковых значений в октябре — курс превышал 101 рубль за доллар», — отметили в пресс-службе Правительства.

Пока же временные меры будут действовать до 30 апреля текущего года.