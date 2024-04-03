Власти Нижнекамска предупредили горожан о проверке оповещения в промзоне

Завтра, 3 апреля, на территории промышленной зоны в Нижнекамске запланирована техническая проверка систем оповещения. Об этом сообщил замруководителя исполкома — председатель Административной комиссии Артур Салахов.

Сигналы будут включены в 14 часов. Проверка будет проходить с выдачей сигналов «Внимание всем! Техническая проверка» и «Внимание всем! Воздушная тревога!».

«Прошу не поддаваться панике», — призвал Салахов на своей странице во «Вконтакте».

Вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина подтвердила «Татар-информу», что ситуация штатная. «Проверки бывают периодически», — сказала она.

Напомним, 2 апреля рано утром беспилотники атаковали Нижнекамск и общежитие колледжа «Алабуга Политех». В результате пострадали 14 человек, из них шесть человек находятся в больнице. Остальных выписали.