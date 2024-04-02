Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Рустам Минниханов побывал в Елабуге и поручил оперативно восстановить жилые помещения
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Елабугу, где осмотрел поврежденные здания, пообщался со строителями и поручил восстановить жилые помещения в короткие сроки.
Кроме того, Минниханов встретился со студентами «Алабуга Политех» и поблагодарил ребят за проявленную выдержку и патриотизм.
«Как я вижу, вы большие молодцы, вас не напугать. Но, вы должны быть более бдительными, вы должны быть более осторожными», – обратился Рустам Минниханов к собравшимся студентам.
Так же Рустам Минниханов посетил Нижнекамский промышленный кластер и провел совещание с руководителями предприятий.
Напомним, сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. По данным пресс-службы главы республики, в результате атаки серьезных разрушений нет, работа предприятий не прервана. По последней информации, в результате атаки пострадали 13 человек.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»