Рустам Минниханов побывал в Елабуге и поручил оперативно восстановить жилые помещения

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Елабугу, где осмотрел поврежденные здания, пообщался со строителями и поручил восстановить жилые помещения в короткие сроки.

Кроме того, Минниханов встретился со студентами «Алабуга Политех» и поблагодарил ребят за проявленную выдержку и патриотизм.

«Как я вижу, вы большие молодцы, вас не напугать. Но, вы должны быть более бдительными, вы должны быть более осторожными», – обратился Рустам Минниханов к собравшимся студентам.

Так же Рустам Минниханов посетил Нижнекамский промышленный кластер и провел совещание с руководителями предприятий.

Напомним, сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. По данным пресс-службы главы республики, в результате атаки серьезных разрушений нет, работа предприятий не прервана. По последней информации, в результате атаки пострадали 13 человек.