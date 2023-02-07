Власти Нижнекамска направят 150 млн рублей на развитие общественного транспорта

Нижнекамск планирует выделить 150 млн рублей на развитие системы общественного транспорта. Средства пойдут на покупку новых автобусов, сообщил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин на аппаратном совещании.

«150 млн рублей мы будем направлять на развитие общественного транспорта для того, чтобы он в городе был и ездил. Необходимо приобрести 15 автобусов большой вместимости и от 10 до 15 единиц — малой», — отметил градоначальник.

Он добавил, что работа общественного транспорта продлена до 22 часов. «Для меня в оптимальном варианте общественный транспорт должен ездить с 5 утра до 23.00 с интервалом движения в пиковый период 10-15 минут, межпиковый — от 15 до 30 минут. Эта схема, к которой мы стремимся», — сообщил Муллин.

В 2022 году в Нижнекамске потратили на новые автобусы и трамваи около 120 млн рублей. «Благодаря поддержке Рустама Минниханова мы смогли приобрести первые автобусы. Это была первая победа», — сказал он.

Муллин затронул и тему трамваев в городе. По его словам, трамвайный парк устарел, средний возраст трамваев — 31 год.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Муллин отреагировал на критику вице-премьера России Марата Хуснуллина, который раскритиковал Нижнекамск за подход к строительству парковочных мест. В ответ глава района подчеркнул, что городские власти стараются обеспечить местом каждую машину, причем «без ущерба как для самого двора, так и жителей, а также дорожного полотна».