«Парковки будем строить и развивать»: Муллин отреагировал на критику Хуснуллина

В Нижнекамске ведется работа по развитию парковочной сети, в том числе по увеличению числа доступных машино-мест. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин раскритиковал город за подход к строительству парковочных мест. В ответ Муллин подчеркнул, что городские власти стараются обеспечить местом каждую машину, причем «без ущерба как для самого двора, так и жителей, а также дорожного полотна».

Он подчеркнул, что данная работа в городе уже начата: проводится анализ старых, средних (15-20 лет) и новых соципотечных микрорайонов. Больше всего сложностей возникает с новыми микрорайонами.

«Здесь нужно нам комплексно подойти к решению вопроса. Потому что мы иногда слышим: „Вот, мы платим налоги, почему город не должен решать эти вопрос“. Это не задача города, это совместная задача», — заметил Муллин.

В качестве примера он привел муниципальные парковки Казани. «Но к такому наши жители пока не готовы, они не будут платить», — предположил градоначальник, отметив, что нужно решать вопросы с многоуровневым паркингом или плоскостными площадками.

Напомним, на коллегии Миндортранса РТ Хуснуллин не согласился с Муллиным повысить коэффициент парковочных мест на квартиру с 0,8 до 1,2.

«Я с вами кардинально не согласен. Я на эту тему говорил два года назад. При такой автомобилизации вы никогда не сможете построить такое количество дорог, чтобы у вас не было пробок. Вот в Казани снизили норматив, после моего обращения он стал чуть пониже, но он все равно достаточно высокий. В Нижнекамске, вы сейчас говорите, что у вас 0,8 коэффициент, а хотите до 1,2 довести. Никогда у вас не будет возможности ездить по дорогам свободно! Вы пересмотрите этот вопрос», — заявил вице-премьер.