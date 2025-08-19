news_header_top
Экономика 19 августа 2025 07:20

Власти Нижнекамска намерены отремонтировать 30 трамваев за три года

Фото: пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ

Власти Нижнекамска вместе с Миндортрансом РТ сформировали модель капитального ремонта трамваев, которая направлена на согласование руководству Татарстана. Об этом глава Нижнекамска Радмир Беляев сообщил «Татар-информу» в кулуарах III Международного форума «РОСТКИ» в Казани.

«Вместе с Минтрансом Республики Татарстан мы упаковали модель капитального ремонта трамваев. Один трамвай у нас обходится в 43 млн рублей. Новый, для сравнения, стоит 100 млн рублей», – отметил Беляев.

В Нижнекамске ремонт требуется 30 трамваям, но также нужно заняться модернизацией самой трамвайной линии, добавил глава Нижнекамска. По его словам, ремонт трамваев могут осуществлять «Горэлектротранспорт» и «МТЗ-Татарстан».

«Ждем согласования руководства республики по дальнейшим действиям использования этой программы. У нас было поручение совместно с белорусскими партнерами, «Белмашем», проработать цепочку. Мы ее проработали», – пояснил Беляев.

По программе планируется отремонтировать все 30 трамваев за три года, то есть приводить в порядок по десять вагонов в год. Сейчас обсуждаются разные модели финансирования, в том числе государственно-частное партнерство.

«С учетом нового руководства Минтранса РФ формируются разные программы обновления подвижного состава, в том числе трамваев. Исходя из новых трендов будем активно работать, потому что нужно в любом случае решать вопрос с капитальным ремонтом трамваев», – заключил глава Нижнекамска.

