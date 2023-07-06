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В Нижнекамске предлагают рассмотреть трамвай как альтернативу другим видам транспорта
В Нижнекамске предложили поддержать проект по развитию наземного электротранспорта. О трамвае как альтернативе другим видам транспорта заявил заместитель главы исполкома Нижнекамского района РТ Рафаэль Игтисамов.
Это произошло на выездном заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию и Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Государственного Совета Татарстана, а также экспертных советов при этих комитетах.
Докладывая о мерах по повышению качества и доступности транспортного обслуживания, чиновник отметил, что развитие экологичного транспорта для города — это необходимость, которая позволит нивелировать дополнительную экологическую нагрузку при реализации инвестиционных проектов нефтехимических компаний, а также снизить угрозу логистике системообразующих предприятий из-за пробок.
Он попросил депутатов Госсовета республики, а также руководителей и специалистов транспортной отрасли поддержать Нижнекамск в развитии городского электротранспорта.
«Для нашего города с высокой экологической нагрузкой инфраструктура наземного электротранспорта должна стать основой транспортного каркаса. Трамвай — это лучшая альтернатива бесконечным вложениям в создание автомобильной инфраструктуры в городах», — подчеркнул докладчик.
Он сообщил также, что при поддержке государственной корпорации развития ВЭБ.РФ — финансового партнера и координатора программы комплексного развития городского электротранспорта исполком Нижнекамского района провел подготовку к формированию проекта модернизации. Проектным офисом ВЭБ.РФ по развитию общественного транспорта разработаны основные параметры и структура финансирования. Проект предполагает полную модернизацию инфраструктуры городского электротранспорта на общую сумму 14,9 млрд рублей.
Комментируя это выступление, председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета Александр Тыгин похвалил исполком района за инициативность и способность вникать и изыскивать пути решения проблем с общественным транспортом. По его мнению, при удачной реализации инициативы Нижнекамск может стать «городом мечты».
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