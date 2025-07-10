Власти Нижнекамска прорабатывают вопрос капремонта трамваев

Руководитель исполкома Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев рассказал «Татар-информу» на выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге, что прорабатывается вопрос о капитальном ремонте городских трамваев.

«Обязательно обсудим [на ИННОПРОМе] вопрос проведения капитального ремонта трамваев. В Екатеринбурге есть «Уралвагонзавод» и другие крупные компании, с которыми мы совместно с белорусами отрабатываем вопрос о возможности провести капремонт трамваев», – сказал глава исполкома.

По оценке чиновника, средняя цена нового трамвая на сегодня – около 100 млн рублей. Как сказал Беляев, согласно расчетам, которые провели городские власти вместе с Минтрансом Татарстана, компанией «МТЗ Татарстан» и белорусскими коллегами, капремонт одного вагона обойдется в 40 млн рублей.

«По сути, это на 50% дешевле. Но это не говорит о том, что мы уже завтра приступим к этому. Мы готовим сейчас пакет предложений, ищем варианты, потому что общественные перевозки имеют очень большое значение», – уточнил Беляев.

В Нижнекамске насчитывается 16 трамваев, которые работают стабильно, но любое хозяйство требует ремонта и обновления, заключил руководитель исполкома.