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Власти Мали: Террористы на севере страны подтвердили сотрудничество с Украиной
Некоторые группы террористов на севере Мали подтвердили свое сотрудничество с Украиной, и это вызывает серьезную обеспокоенность у властей этого государства. Об этом заявил министр иностранных дел африканской страны Абдулайе Диоп, сообщает ТАСС.
В ходе беседы, состоявшейся на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка, дипломат заметил, что угроза со стороны Украины группировок, «безусловно, остается».
Официальную поддержку Украиной ряда группировок министр счел совершенно недопустимой. «Поэтому Мали, Буркина-Фасо и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН, призвав Украину взять на себя ответственность», — добавил он.
При этом Абдулайе Диоп предположил, что Украина выступает лишь в качестве «прикрытие для других сил, которые скрываются за ней». По его мнению, речь может идти о «некоторых партнерах, утративших влияние в Мали» (имеются в виду Франция и, возможно, США — прим. Т-и).
Министр также выразил уверенность, что проблемная ситуация на севере Мали была создана искусственно в целях смены режима, причем не только в его стране, но и в соседних Нигере и Буркина-Фасо.
В конце июля колонна бойцов частной военной компании «Вагнер» и правительственных войск попала в засаду повстанцев-туарегов в Мали недалеко от границы с Алжиром, рядом с городом Тин-Зауатин. Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило причастность к атаке.
Позднее, по информации французского журналиста Васима Насра, лидеры туарегского движения сепаратистов CSP-DPA поблагодарили Украину за политическую поддержку и поприветствовали любую помощь с ее стороны.
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