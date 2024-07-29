ГУР Украины подтвердило помощь туарегам при атаке на ЧВК «Вагнер» в Мали

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило причастность к атаке повстанцев-туарегов, приведшей к гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. Об этом заявил в эфире телемарафона представитель украинской спецслужбы Андрей Юсов.

«Повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию <...>», — заявил представитель ГУР (цитата по РБК-Украина).

Приводить какие-либо детали Юсов не стал, сославшись на секретность, но заверил, что «продолжение будет».

О возможной причастности Украины к засаде на колонну ЧВК «Вагнер» в Мали до этого рассказал RT, опубликовав в своем Telegram-канале фотографии людей со скрытыми лицами и в военной экипировке. На одном из снимков запечатлен человек, на одежде которого есть нашивка с гербом Украины. По сведениям канала, эти фото были сделаны в Африке (при этом известно, что украинские военные участвуют в гражданской войне в Судане — прим. Т-и).

Как ранее сообщал «Татар-информ», колонна бойцов частной военной компании «Вагнер» и правительственных войск попала в засаду повстанцев-туарегов в Мали недалеко от границы с Алжиром, рядом с городом Тин-Зауатин.

На распространенных повстанцами видеозаписях видны подбитые боевые машины, тела погибших и пленные. Российские милитари-блогеры по-разному оценили число потерь, но все они согласны, что речь идет более чем о десяти убитых. Среди погибших «вагнеровцев» оказался и автор популярного Telegram-канала Grey Zone с позывным Белый.

Позднее в группе «Вагнер» подтвердили гибель своих бойцов в Мали. По информации ЧВК, бойцы 13-го штурмового отряда под командованием Сергея Шевченко с позывным Пруд и военнослужащие FAM (Вооруженных сил Мали) пять дней, с 22 по 27 июля, вели ожесточенные бои. Им противостояли представители преимущественно туарегского «Координационного движения Азавад» (CMA) и запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида в Сахеле»* (JNIM).

По данным «Вагнера», во время песчаной бури противник перегруппировался и нарастил численность до 1000 человек, после чего последовали атаки, в том числе с помощью беспилотников и шахидмобилей (заминированных автомобилей). ЧВК понесла потери, в том числе погиб Пруд. Последнее сообщение от бойцов было получено вечером 27-го числа.

* Организация признана террористической и запрещена в России и многих других странах.