Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду туарегов в Мали

Колонна бойцов частной военной компании «Вагнер» попала в засаду повстанцев-туарегов в Мали недалеко от границы с Алжиром, рядом с городом Тин-Зауатин. По информации связанных с «вагнеровцами» медиаресурсов и милитари-блогеров, погибли от 20 до 50 человек.

По сведениям отслеживающего ситуацию в странах Сахеля Telegram-канала Departamente, бои начались 25 июля, причем выступающими за создание государства или автономного региона Азавад туарегами командовал лидер ведущего движения сепаратистов CSP-DPA — Альгабасс Аг Инталла.

На время сражение оказалось прервано из-за песчаной бури, но затем возобновилось. В результате бойцы ЧВК и малийской армии 27 июля оказались вынуждены отступить к городу Кидаль, потеряв шесть или семь единиц техники. Также был потерян вертолет Ми-24. Впрочем, замечает Departamente, он смог пролететь более 200 километров и упал только в Кидале, что означает — повреждения были нанесены огнем из стрелкового оружия.

На распространенных повстанцами видеозаписях видны подбитые боевые машины, десятки тел погибших и пленные, замечает «Газета.Ru».

Agence France-Presse в свою очередь также сообщает о разгроме колонны. Так, бывший сотрудник миссии ООН в Кидале рассказал о гибели или пленении 15 контракторов после трехдневного боя. Представитель сепаратистов Мосса Аг Инзома заявил «о многих десятках» убитых и плененных бойцов малийской армии и ЧВК «Вагнер».

Среди погибших «вагнеровцев» оказался автор популярного (около 540 тыс. подписчиков) Telegram-канала Grey Zone с позывным Белый. Последняя запись в его канале была размещена 23 июля: он выложил фотографию бойцов ЧВК на фоне бронеавтомобиля «в одной из стран африканского Сахеля».

При этом Генеральный штаб Вооруженных сил Мали отчитался об ожесточенных боях около Тин-Зауатина. Зона, в которой ведутся боевые действия, в коммюнике названа «бастионом сосредоточения террористов и контрабандистов всех мастей», отмечает ТАСС.

Малийская армия также сообщила об уничтожении с помощью беспилотников «пяти террористических целей». Вместе с тем военные признали гибель двух и ранение десяти солдат при атаке боевиков на патруль 25 июля. По данным правительственных сил, военнослужащим «удалось ликвидировать около 20 террористов, уничтожить их транспортные средства и технику».