Власти Люксембурга заморозили российские активы на 2,5 млрд евро

Власти Люксембурга в рамках санкций Европейского Союза заморозили активы России на сумму 2,5 млрд евро. Об этом сообщило Министерство финансов великого герцогства в своем Twitter’е.

«Глава Минфина Юрико Бакес рассказала парламенту о процессе имплементации санкций ЕС против России в Люксембурге. На сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы на 2,5 млрд евро», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее Франция заморозила активы Банка России на сумму 22 млрд евро, о чем сообщал «Татар-информ».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России.