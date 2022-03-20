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Экономика
20 марта 2022  16:48

Франция заморозила активы Банка России на сумму 22 млрд евро

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Во Франции заморожены средства Банка России на сумму 22 млрд евро, а также счета и недвижимость частных лиц, против которых введены санкции со стороны стран Запада. Об этом рассказал французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, передает ТАСС.

«Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млн евро», — заявил министр в эфире радиостанции RTL. 

Кроме того, на территории Франции заморожена недвижимость примерно 30 граждан РФ общей стоимостью 0,5 млрд евро и задержаны две больших яхты общей стоимостью 150 млн евро.

При этом Ле Мэр обратил внимание на то, что заморозка недвижимости не предполагает ее конфискации в пользу государства. Однако владельцы теперь не могут ее перепродать или использовать для получения какой-либо прибыли. 

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России. 

#Франция #санкции против россии
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