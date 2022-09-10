Власти ЛНР заявили о полном контроле территории республики

Вся территория Луганской народной республики контролируется российскими войсками и силами Народной милиции. Об этом заявил в своем Telegram-канале посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

«Сейчас у меня был сеанс связи с Северодонецком, Лисичанском, Старобельском, Сватово — это все северные территории ЛНР. Слухи, разгоняемые Украиной, чрезмерно преувеличены. Везде ситуация спокойная и стабильная, полностью под контролем ЛНР», — поделился он своим видением ситуации.

По словам Мирошника, «о близости фронта говорит только приезд нескольких десятков беженцев из Изюма и Купянска». Ранее об эвакуации жителей Харьковской области в Россию по территории ЛНР, в том числе через «очень загруженное» Сватово, рассказал ТАСС офицер республиканской Народной милиции Андрей Марочко.

До этого о появлении украинских военных на Луганщине заявил изданию «Суспiльне» руководитель украинской Луганской военной администрации Сергей Гайдай, отмечает РБК.

Сегодня власти Донецкой народной республики рассказали, что в Харьковской области российские войска оставили город Изюм. В Министерстве обороны РФ заявили, что из районов Изюма и Балаклеи силы были переброшены на Донецкое направление. Глава ДНР Денис Пушилин признал тяжесть ситуации в Красном Лимане.