Воронежский губернатор: Завершается выход подразделений ЧВК «Вагнер» из региона

Подразделения частной военной компании «Вагнер» покидают территорию Воронежской области. Об этом сообщил руководитель региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Заканчивается движение подразделений ЧВК „Вагнер“ через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов», — написал губернатор.

По словам Гусева, «после окончательного разрешения ситуации» введенные на время ограничения будут сняты. При этом он заверил, что об этом будет сообщено дополнительно, как и о мерах «для устранения и компенсации ущерба».

Помимо прочего, глава области поблагодарил жителей региона «за выдержку, стойкость и разумность», а все силовые структуры и задействованные ведомства — «за слаженную работу и профессионализм».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл судьбу ЧВК «Вагнер» после возвращения в полевые лагеря.