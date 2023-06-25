В Липецкой области назвали «точечными» разрушения дорог в регионе

В Липецкой области из-за действий частной военной компании «Вагнер» проводились лишь «точечные» разрушения дорог, информация о масштабных разрушениях не соответствует действительности.

«Сегодня <…> движение восстановлено на всех участках. Где требовалось, засыпали грунтом, положили щебень. Асфальт завтра восстановят. Я думаю, что к концу дня завтрашнего асфальт будет уже везде», — сообщили ТАСС в пресс-службе руководителя региона.

«<…> информация о масштабном разрушении дорог и тем более мостов в регионе, распространенная в ряде Telegram-каналов, не соответствует действительности», — заявила позднее администрация региона в Telegram-канале.

Глава Краснинского района Алексей Телков в свою очередь уточнил, что на дорогах проведены восстановительные работы. Завтра должен начаться ремонт асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, возобновлено движение транспорта по всем региональным участкам дорог в Липецкой области. Введенные накануне ограничения были вызваны передвижением колонн ЧВК «Вагнер» по территории региона.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что техника группы «Вагнер» повредила около 10 тыс. кв. метров дорог в Ростове-на-Дону.