Власти Китая признали погибшими всех пассажиров и членов экипажа разбившегося Boeing 737

Всех находившихся на борту разбившегося 21 марта на юге Китая Boeing 737 власти страны признали погибшими. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель главы Управления гражданской авиации КНР Ху Чжэньхун, передает ТАСС.

«Все находившиеся на борту вылетевшего 21 марта рейса MU5735 China Eastern Airlines 123 пассажира и девять членов экипажа погибли», — сообщил Ху Чжэньхун.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая 21 марта. Поиски погибших и пострадавших осложнялись сложным природным рельефом. Останки погибших начали находить 23 марта. Соболезнования в связи с авиакатастрофой главе Китая Си Цзиньпину выразил Президент России Владимир Путин.