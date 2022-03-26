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Происшествия
26 марта 2022  18:29

Власти Китая признали погибшими всех пассажиров и членов экипажа разбившегося Boeing 737

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Всех находившихся на борту разбившегося 21 марта на юге Китая Boeing 737 власти страны признали погибшими. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель главы Управления гражданской авиации КНР Ху Чжэньхун, передает ТАСС.

«Все находившиеся на борту вылетевшего 21 марта рейса MU5735 China Eastern Airlines 123 пассажира и девять членов экипажа погибли», — сообщил Ху Чжэньхун.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая 21 марта. Поиски погибших и пострадавших осложнялись сложным природным рельефом. Останки погибших начали находить 23 марта. Соболезнования в связи с авиакатастрофой главе Китая Си Цзиньпину выразил Президент России Владимир Путин.

#авиакатастрофа #Китай
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