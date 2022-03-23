В Китае обнаружены останки погибших при крушении Boeing 737
На месте крушения Boeing 737 на юге Китая обнаружены человеческие останки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальное телевидение страны.
«Обломки самолета и фрагменты человеческих тканей были найдены на месте крушения лайнера», — отмечается в сообщении Национального штаба реагирования на ЧС.
Также на месте трагедии был обнаружен бортовой самописец.
На момент крушения на борту самолета находились 132 человека: девять членов экипажа и пассажиры.
Ранее СМИ сообщали, что спасателям не удавалось обнаружить ни выживших, ни тела погибших.