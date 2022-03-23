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Ру Тат
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Происшествия
23 марта 2022  17:06

В Китае обнаружены останки погибших при крушении Boeing 737

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На месте крушения Boeing 737 на юге Китая обнаружены человеческие останки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальное телевидение страны.

«Обломки самолета и фрагменты человеческих тканей были найдены на месте крушения лайнера», — отмечается в сообщении Национального штаба реагирования на ЧС.

Также на месте трагедии был обнаружен бортовой самописец.

На момент крушения на борту самолета находились 132 человека: девять членов экипажа и пассажиры. 

Ранее СМИ сообщали, что спасателям не удавалось обнаружить ни выживших, ни тела погибших.

#Китай #крушение самолета #погибшие
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