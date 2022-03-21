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Официальная хроника
21 марта 2022  19:28

Путин выразил соболезнования в связи с крушением Boeing 737 на юге Китая

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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину в связи с крушением пассажирского самолета Boeing 737 на юге Китая. Телеграмма размещена на сайте московского Кремля.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких», — отметил глава государства.

Как сообщало Управление гражданской авиации КНР, самолет авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс из Куньмина в Гуанчжоу, разбился в Гуанси-Чжуанском автономном районе. На борту находились 123 пассажира и девять членов экипажа. Сейчас идут поисково-спасательные работы, передает РИА Новости. 

#Владимир Путин #крушение самолета
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