Путин выразил соболезнования в связи с крушением Boeing 737 на юге Китая

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину в связи с крушением пассажирского самолета Boeing 737 на юге Китая. Телеграмма размещена на сайте московского Кремля.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких», — отметил глава государства.

Как сообщало Управление гражданской авиации КНР, самолет авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс из Куньмина в Гуанчжоу, разбился в Гуанси-Чжуанском автономном районе. На борту находились 123 пассажира и девять членов экипажа. Сейчас идут поисково-спасательные работы, передает РИА Новости.