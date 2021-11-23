Власти Кипра изменили уровень эпидемиологической угрозы с оранжевого на красный

На Кипре из-за усугубления ситуации с коронавирусом решено изменить оранжевый уровень эпидемической угрозы на темно-красный, сообщает оперативный штаб Москвы.

Это означает, что теперь тестирование на Covid-19 станет обязательным даже для вакцинированных граждан.

Ранее Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис предупредил, что противники вакцинации от коронавируса, которые не привьются в ближайшие недели, столкнутся с дополнительными ограничениями. В частности, им может быть запрещен доступ в общественные места.

С начала ноября на Кипре не прекращается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности, 19 ноября на греческом юге Кипра было выявлено 475 случаев заражения, что стало новым максимумом суточного прироста с 12 августа.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за роста числа зараженных власти Чехии, Словакии и Австрии приняли решение ввести локдаун.