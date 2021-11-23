В трех странах Европы введен локдаун из-за коронавируса

Власти Чехии, Словакии и Австрии были вынуждены ввести режим карантина из-за всплесков заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает Оперативный штаб Москвы.

Ранее премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш заявлял о возможности введения жестких ограничений для жителей, не прошедших вакцинацию от коронавируса.

Отмечается, что ограничения коснутся только тех, кто не прошел вакцинацию от Covid-19.

В Австрии же начал действовать общенациональный локдаун, который распространяется даже на привитых.

Темпы вакцинации от коронавируса на сегодняшний день стараются нарастить и в России. Напомним, из-за ухудшающейся эпидобстановки Президент РФ Владимир Путин вводил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Региональные власти могли самостоятельно продлить режим исходя из текущей эпидемиологической ситуации, такое решение приняли пять субъектов РФ.