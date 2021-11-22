На Кипре для противников вакцинации от коронавируса ужесточат ограничения

Если противники вакцинации от коронавируса не привьются в ближайшие недели, то им придется столкнуться с дополнительными ограничениями. Об этом заявил Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, сообщает ТАСС.

Глава островного государства отметил, что у властей в текущей эпидемиологической ситуации «нет выбора» и во избежание полного локдауна придется запретить людям, не желающим вакцинироваться, допуск в общественные места, как это уже сделали правительства Греции, Австрии и Франции.

«Если мы не хотим доводить компании до банкротства из-за упрямства некоторых людей, у нас нет выбора», — сказал Президент Кипра. Он подчеркнул, что противникам вакцинации пора осознать, что у человека есть социальная ответственность.

Ранее министр здравоохранения средиземноморской страны Михалис Хаджипанделас обратил внимание на то, что непривитых граждан нельзя привлекать к полной самоизоляции, но их передвижения по острову могут быть ограничены.

С начала ноября на Кипре не прекращается подъем заболеваемости коронавирусом, что может привести к дефициту мест в ковидных отделениях медучреждений. В частности, 19 ноября на греческом юге Кипра было выявлено 475 случаев заражения, что стало новым максимумом суточного прироста заболеваемости с 12 августа.

В России также продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал о важности вакцинации против коронавируса. Сам он уже ревакцинировался и предложил свою кандидатуру для участия в экспериментальной вакцинации назальной вакциной от SARS-CoV-2.