Турпоток в Татарстан в 2023 году вырос до 4,2 млн человек

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане официальный туристический поток по итогам 2023 года составил 4,2 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму со ссылкой на уточненные данные Росстата.

По сравнению с 2022 годом число посетивших республику туристов увеличилось на 7,6%. По этому показателю Татарстан занял шестое место среди регионов Российской Федерации.

Топ-5 опередивших РТ регионов-лидеров составили Москва (20,1 млн туристов), Краснодарский край (18,1 млн), Московская область (16,6 млн), Санкт-Петербург (11,7 млн) и Ленинградская область (8,7 млн).

При этом отстали от Татарстана по числу туристов Ростовская область (3,4 млн человек), Тверская и Свердловская области, Республика Крым (по 3,2 млн).

Ранее председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов рассказал, что за десять лет турпоток в Татарстан вырос до 4 млн человек в год.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть», — убежден он.