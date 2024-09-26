Власти Казани хотят направить больше 10 млрд рублей на благоустройство города

В Казани с 2025-го по 2027-й местные власти хотят выделить на благоустройство городской территории больше 10,3 млрд рублей. Соответствующий документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Планируется в течение трех лет выделять около 3,4 млрд рублей каждый год. На эти деньги власти хотят улучшить не только внешний облик Казани, но и санитарно-экологическое состояние города, а также повысить уровень комфортного проживания и качества системы муниципального управления.

Согласно программе на «трехлетку», каждый год в городе намерены ремонтировать 2 тыс. км дорог, 872 остановки (сами павильоны), обновлять 131 тыс. светоточек, 18,4 га зеленых насаждений, 129 парков и 34 фонтанов, а также утилизировать 625 тыс. тонн снега.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что благоустройство Голубых озер полностью завершится к концу 2024 года. Общая стоимость работ составляет порядка 400 млн рублей. Помимо этого, в 2025-м в Казани завершат благоустройство бульвара на ул. Серова.