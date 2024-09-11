Благоустройство бульвара на ул.Серова в Казани завершат в 2025 году

Завершение первой очереди благоустройства бульвара по улице Серова в Казани планируется уже в следующем месяце. Выполнение второй очереди намечено на 2025 год, рассказал во время прямого эфира Центра управления регионом глава администрации Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков.

«Сквер на улице Серова строится в две очереди. Одна из них близка к завершению. Мы надеемся, что первая очередь будет открыта в начале октября», — цитирует его РБК.

В рамках второй очереди планируется провести инженерно-геологические изыскания в районе озера и создать проект по его преображению. Ожидается, что здесь появятся смотровая площадка и плавающий фонтан.

Работы на территории стартовали в 2023 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В настоящее время благоустройство проводится на участке от мечети Ярдэм до остановки «Улица Серова».

Согласно проекту, общественное пространство будет полностью адаптировано для людей с ОВЗ.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.