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Благоустройство бульвара на ул.Серова в Казани завершат в 2025 году
Завершение первой очереди благоустройства бульвара по улице Серова в Казани планируется уже в следующем месяце. Выполнение второй очереди намечено на 2025 год, рассказал во время прямого эфира Центра управления регионом глава администрации Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков.
«Сквер на улице Серова строится в две очереди. Одна из них близка к завершению. Мы надеемся, что первая очередь будет открыта в начале октября», — цитирует его РБК.
В рамках второй очереди планируется провести инженерно-геологические изыскания в районе озера и создать проект по его преображению. Ожидается, что здесь появятся смотровая площадка и плавающий фонтан.
Работы на территории стартовали в 2023 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В настоящее время благоустройство проводится на участке от мечети Ярдэм до остановки «Улица Серова».
Согласно проекту, общественное пространство будет полностью адаптировано для людей с ОВЗ.
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