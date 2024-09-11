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Благоустройство Голубых озер полностью завершится к концу 2024 года
Проект благоустройства Голубых озер будет полностью завершен к концу 2024 года. Его общая стоимость составляет порядка 400 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель дирекции по природным территориям Института развития городов РТ Оксана Саргина.
«Все прекрасно помнят, с чем мы сталкивались до благоустройства. Это нераскрытый научный и рекреационный потенциал, огромный интерес со стороны жителей. Но на территории был хаос, давки, огромное количество машин. Поэтому нужны были деликатные решения, которые сохранят озера и дадут комфорт для отдыха жителям республики», – отметила она.
Сейчас на территории рядом с Малым Голубым озером уже возведены информационные центры и уложены дороги, однако все сервисы заработают только к концу года. Тем не менее уже сейчас отдыхающим доступны пять купелей.
«Строительство полностью закончится только в ноябре-декабре, а сервисы запустятся в конце года. Но сам объект открыт для посещения», – пояснила Саргина.
Для того чтобы люди не купались на самих озёрах, выбран очень гуманный вариант ограничения. Кроме того, планируются беседы с туристами об экологической составляющей водоемов. Также в заказнике организуют дежурство специальных бригад, которые будут следить за исполнением всех правил. Нарушителей ждёт штраф в размере 3 тыс. рублей.
Что касается Большого Голубого озера, то его благоустройство было завершено уже в 2022 году.
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