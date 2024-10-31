С 2025 года в Казани начнут взимать туристический налог

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С 1 января 2025 года в столице Татарстана начнут взимать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Минимальная сумма при этом в соответствии с федеральным законодательством составит 100 рублей в день, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Власти города ожидают, что новый сбор позволит в первый же год привлечь в муниципальный бюджет не менее 200 млн рублей. Дополнительные средства собираются потратить на улучшение инфраструктуры и общественных пространств, а также на продвижение туристического бренда столицы РТ.

Для отдыхающих туристический налог окажется включен в стоимость проживания. Непосредственно уплачивать его будут владельцы отелей, гостиниц, хостелов, санаториев, пансионатов, баз отдыха, кемпингов и мотелей, включенных в реестр классифицированных средств размещения.

От уплаты туристического налога законом освобождены Герои Советского Союза и Российской Федерации, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды первой и второй групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды. При этом власти Казани решили дополнительно освободить от него несовершеннолетних.

Проект решения Казанской городской Думы «О туристическом налоге» вынесут на сессию после прохождения антикоррупционной экспертизы. По словам начальника Финансового управления исполкома столицы РТ Ирека Мухаметшина, новый сбор «поможет компенсировать дополнительные расходы на содержание города», вызванные растущей нагрузкой на инфраструктуру.