Власти Казани создали собственный инвестиционный совет

В исполнительном комитете столицы Татарстана создан свой инвестиционный совет, он начнет работать с 1 января 2024 года. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

«Инвестиционный совет исполнительного комитета г. Казани <…> является коллегиальным совещательным органом по вопросу привлечения инвестиций в экономику муниципального образования города Казани», — сказано в положении об инвестсовете.

Новая структура создается «в целях улучшения инвестиционного климата и повышения эффективности работы по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования <…>, в том числе с использованием механизма муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений», отмечается в документе.

Среди задач, которые будет решать инвестсовет, упомянуты, в частности, рассмотрение и анализ инвестиционных проектов на предмет целесообразности их реализации, а также разработка предложений по размещению инвестпроектов, приоритетным направлениям развития Казани, механизмам увеличения объемов инвестиций и уменьшению административных барьеров.

Председателем инвестсовета стал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, его заместителем — заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров. Секретарем назначена начальник отдела инвестиционной и инновационной деятельности Комитета экономического развития Кристина Сосновская. Также в состав совета включены председатели комитетов и начальники управлений исполкома.

Ранее, в октябре, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина анонсировала создание в Татарстане до конца года муниципальных инвестиционных советов в соответствии с требованиями Минэкономразвития РФ.