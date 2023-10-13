«Ваша недоработка»: Минниханов одобрил проекты на 109 млрд и указал главам на проблемы

Талия Минуллина отметила, что в последние годы большое распространение получили логистические проекты и все, что связано с этой отраслью

Фото: rais.tatarstan.ru

«Надо, чтобы российские инвесторы к нам приезжали»

Общая сумма инвестиций в проекты, рассмотренные сегодня Инвестиционным советом Татарстана, составила 109,3 млрд рублей. Всего на собрании рассмотрели 8 проектов.

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина сообщила журналистам, что на заседании также рассмотрели уже реализуемые в республике проекты, чтобы видеть, с какими проблемами сталкиваются инвесторы.

Глава АИР отметила, что в последние годы большое распространение получили логистические проекты и все, что связано с этой отраслью. Кроме того, больше сельскохозяйственных проектов и в обрабатывающей промышленности, а также у нефтехимии, которой всегда уделялось большое внимание в Татарстане.

Рустам Минниханов: «В районах занимаются те, кто заинтересован, а остальные нет. Самое главное – чтобы первое лицо было заинтересовано. Активизируйте работу, учебу и прочее» Фото: rais.tatarstan.ru

Руководитель АИР подчеркнула, что Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить работу ведомства вместе с Институтом пространственного планирования РТ. «Мы должны усилить работу по территориальному планированию, потому что это позволит заранее готовить земельные участки, что ускорит работу с инвесторами», – добавила Минуллина.

Еще одним поручением Раиса Татарстана стало усилить работу с муниципалитетами республики в вопросах инвестиционного развития. По словам Минуллиной, Минэкономики России обязало всех создать муниципальные инвестиционные советы там, где их еще нет. Она отметила, что примерно в половине муниципальных образований Татарстана все еще нет подобных советов.

«В районах занимаются те, кто заинтересован, а остальные нет. Это ваша недоработка. Самое главное – чтобы первое лицо было заинтересовано. Активизируйте работу, учебу и прочее. Да, у нас поездок меньше стало, но надо внутренние ресурсы по России привлекать, чтобы российские инвесторы к нам приезжали», – прокомментировал ситуацию Рустам Минниханов.

Фото: rais.tatarstan.ru

Новый завод ТАНЕКО и переработка пластика в Тюлячах

Самым крупным инвестиционным проектом стало строительство завода по производству терефталевой кислоты и биокомпонентов моторного топлива в Нижнекамском муниципальном районе, с которым выступила компания «ТАНЕКО». Инвестиции в производство составят свыше 91,2 млрд рублей.

Кроме того, в Тюлячинском районе республики планируется организовать переработку отходов из пластика компанией «ЛМР Пласт». Генеральный директор компании Госман Кабиров рассказал, что предприятие уже занимается переработкой своих отходов и сейчас планирует расширить производство для охвата других предприятий.

«Мы начали перерабатывать со своих производственных отходов и увидели, что это достаточно перспективное направление, потому что у многих предприятий их достаточно много», – рассказал Кабиров.

Он добавил, что в плане экологичности переработка полностью безопасна для окружающей среды. Вторсырье моется, крошится, сушится и в конце проходит через гранулятор.

Директор по развитию компании «Мировет» Ришат Зарипов рассказал, что производиться на фермах будет премиальная телятина и говядина. Инвестиции в проект составят 2,2 млрд рублей Фото: rais.tatarstan.ru

Телятина, новые элеваторы и агропарк

Три проекта на заседании инвестсовета были посвящены развитию растениеводства и животноводства на территории Татарстана. Так, агрохолдинг «Красный Восток» планирует строительство двух элеваторов: на берегу реки Камы в Алексеевском районе и на территории СММЛЦ (Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр) в Зеленодольском районе.

Помимо этого, компания намерена построить два кормовых центра «Закамье» и «Заволжье» в тех же районах Татарстана. Общие инвестиции в эти направления составили 7,7 млрд рублей, из которых 1,2 млрд направлены на растениеводство и 6,5 млрд рублей – на строительство кормовых центров.

А в Тюлячинском районе появятся две фермы для выращивания крупного рогатого скота по 4 тыс. голов в каждой. Директор по развитию компании «Мировет» Ришат Зарипов рассказал, что производиться на фермах будет премиальная телятина и говядина. Инвестиции в проект составят 2,2 млрд рублей.

«Многие потребители не знают, что под видом телятины часто продают скот в возрасте 12-13 месяцев, а по техническим условиям РФ телятина – это скот, забитый до 8 месяцев. Мы будет производить премиум-телятину 8-месячного возраста и говядину, забитую в 18-месячном возрасте», – сказал Зарипов.

Третьим проектом стал индустриальный аграрный парк «Альметьевский». По словам генерального директора компании «Такпо» Василия Ипатьева, мощностей агропарка хватит не только на Альметьевский район, но и значительную часть Татарстана.

«Мощность составит около 40 тыс. тонн. Кроме хранения есть еще сушка овощей, есть оптово-распределительный центр с поставками не только собственной продукции», – добавил Ипатьев.

Валерий Адлюков рассказал, что продукция будет предназначена для промышленных предприятий, инфраструктуры городов, логистических комплексов и для общественных зданий Фото: rais.tatarstan.ru

Светотехнический центр в Столбищах и многотопливная АЗС

Еще одним инвестиционным проектом стало создание светотехнического центра на территории села Столбище. Вице-президент по строительству компании «ИЭК Холдинг» Валерий Адлюков рассказал, что продукция будет предназначена для промышленных предприятий, инфраструктуры городов, логистических комплексов и для общественных зданий. Инвестиции в проект составят почти 5 млрд рублей.

Следующим Инвестсовет РТ рассмотрел строительство многотопливной автозаправочной станции на участке трассы Казань – Оренбург. АЗС сможет обеспечивать автомобили всеми видами топлива, в том числе и сжиженным природным газом.

Последним был представлен производственно-логистического складского комплекса в Тукаевском районе Татарстана. Заместитель генерального директора по развитию ООО «ПакПрестус» Евгений Михайлов отметил, что площадь складов составит 60 тыс. квадратных метров. По его словам, склады будут иметь класс А+, что позволит им вместить большой спектр производств.