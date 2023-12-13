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Инвестсовет Татарстана одобрил 10 проектов общей стоимостью почти 4,8 млрд рублей
Инвестиционный совет Татарстана одобрил десять проектов общей стоимостью 4,755 млрд рублей. Заседание прошло в Доме Правительства республики при участии Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
«У нас сегодня выступали 8 инвесторов, десять проектов мы рассмотрели. Общая сумма – 4,8 млрд рублей. Суммарно они предполагают создание 450 рабочих мест для нашей республики», – рассказала журналистам глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина.
Еще одобрен инвестпроект по строительству спортивно-стрелкового комплекса в Альметьевском районе (1,17 млрд рублей). Ожидается, что он будет на уровне аналогичных проектов в Москве и закроет потребности всей юго-восточной зоны Татарстана.
Сразу несколько проектов планируют реализовать в Набережных Челнах. Например, строительство гостиничного комплекса (300 млн рублей), возведение спортивного клуба с термальным комплексом (1,7 млрд рублей), создание и эксплуатация спортивного клуба быстрого доступа (60,6 млн рублей), а также организация производства модульных очистных сооружений и подземных резервуаров (51,6 млн рублей).
Раису Татарстана также презентовали строительство банного СПА-комплекса (30 млн рублей) и спорткомплекса в жилом комплексе «Зеленая долина» в Зеленодольском районе (300 млн рублей).
Одобрены инвестпроект по созданию цифровой информационной системы учета спортивных достижений Республики Татарстан (почти 40 млн рублей), строительство гостиницы «Объект 764» (218 млн рублей) и комплекса придорожного сервиса в составе автозаправки, гостиницы, магазина, мойки автомобилей (885 млн рублей) в Верхнеуслонском районе.
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