Власти Казани продлили срок заключения контракта для получения единовременной выплаты в размере 200 тыс. рублей для участников специальной военной операции. Соответствующее остановление опубликовано в Сборнике документов и правовых актов.

«Единовременная выплата производится гражданам, заключившим контракт в период с 11 октября 2023 года по 1 декабря 2023 года», — сказано в документе.

Напомним, ранее выплата производилась гражданам, которые заключили контракт в период с 11 по 25 октября.

«Татар-информ» сообщал, что размер единовременной выплаты составляет 200 тыс.рублей. Ее смогут получить граждане, обратившиеся в один из военных комиссариатов, расположенных в Казани, и заключившие контракт о прохождении военной службы в российской армии в целях участия в СВО в пункте отбора на военную службу по контракту (1 разряда).

Ранее начальник Управления социальной политики Аппарата исполкома Казани Ирина Смирнова на первом телемарафоне «ВСЕ СВОИ» в поддержку контрактной службы анонсировала утверждение единовременной выплаты.

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