Власти Казани утвердили единовременную выплату контрактникам в размере 200 тыс. рублей

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Власти Казани утвердили выплату в размере 200 тыс. рублей для участников специальной военной операции, заключивших контракт с ВС России в октябре 2023 года. Постановление опубликовано в новом Сборнике документов и правовых актов.

«Утвердить Порядок предоставления единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ в целях участия в специальной военной операции», — сказано в документе.

В приложении к постановлению уточняется размер единовременной выплаты — 200 тыс. Отмечается, что ее смогут получить граждане, обратившиеся в один из военных комиссариатов, расположенных в Казани, и заключившие контракт о прохождении военной службы в российской армии в целях участия в СВО в пункте отбора на военную службу по контракту (1 разряда). Кроме того, уточняется, что выплата производится гражданам, которые заключили контракт в период с 11 по 25 октября.

Ранее начальник Управления социальной политики Аппарата исполкома Казани Ирина Смирнова на первом телемарафоне «ВСЕ СВОИ» в поддержку контрактной службы анонсировала утверждение единовременной выплаты.

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