Контрактники из Казани могут получить дополнительные выплаты

Ирина Смирнова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Жители Казани, заключившие контракт на военную службу, могут получить дополнительные выплаты, сообщила начальник управления социальной политики Аппарата Исполнительного комитета муниципального образования Казани Ирина Смирнова на первом телемарафоне «ВСЕ СВОИ» в поддержку службы по контракту.

«Буквально на прошлой неделе подписали приказ, по которому гражданин, решивший заключить контракт, получит дополнительно 200 тыс. рублей от мэрии Казани и ещё 100 тыс. от предприятия на котором человек работал до подписания контракта», – рассказала Смирнова.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.