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Контрактники из Казани могут получить дополнительные выплаты
Жители Казани, заключившие контракт на военную службу, могут получить дополнительные выплаты, сообщила начальник управления социальной политики Аппарата Исполнительного комитета муниципального образования Казани Ирина Смирнова на первом телемарафоне «ВСЕ СВОИ» в поддержку службы по контракту.
«Буквально на прошлой неделе подписали приказ, по которому гражданин, решивший заключить контракт, получит дополнительно 200 тыс. рублей от мэрии Казани и ещё 100 тыс. от предприятия на котором человек работал до подписания контракта», – рассказала Смирнова.
Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.
Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.
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