Власти Казани ответили на вопрос о сроках открытия перекрытой набережной Кабана

Участок прогулочной зоны набережной озера Кабан в Казани по-прежнему остается перекрытым из-за риска обрушения подпорной стенки у театра им.Камала. Работы по ремонту и дальнейшее открытие территории связаны с финансированием, сообщили в мэрии города.

«Участок будет открыт после проведения ремонтных работ. Точные сроки будут зависеть от выделения финансирования, соответствующие заявки направлены в Минстрой РТ», – пояснили представители городской администрации в соцсетях.

Набережную Кабана перекрыли в мае прошлого года, когда обнаружили, что подпорная стена театра находится в аварийном состоянии. Из-за этого вход на набережную со стороны театра ограничили. Причем специалисты отмечали, что аварийное состояние стены связано с обрушением стены на Булаке, так как это единая система подпорных стен. Напомним, стена со стороны улицы Лево-Булачная обвалилась в начале апреля прошлого года. В мэрии поясняли, что причиной этого стал износ металлических закладных деталей.