Доступ к набережной озера Кабан частично ограничен из-за риска обрушения подпорной стены

Доступ горожан к набережной озера Кабан частично ограничен из-за риска обрушения подпорной стены на участке возле театра Камала. Об этом на деловом понедельнике рассказала и. о. руководителя Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

Он отметила, что в связи с этими обстоятельствами программа летних ивентов на набережной озера будет скорректирована.

«Перед нами стоит новый вызов – задействовать новые территории набережной, поскольку из-за риска обрушения подпорной стены у театра Камала доступ к набережной частично ограничен», – пояснила Латыпова.

Она добавила, что на площадке набережной уже стартовали первые события нового летнего сезона, в частности, спортивная программа. Также развернута подготовка к будущим кинопоказам и открытым лекциям по татарской литературе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, какая программа предстоит в летнем сезоне в парках и скверах города.