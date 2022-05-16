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Ру Тат
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Казань
16 мая 2022  13:30

Доступ к набережной озера Кабан частично ограничен из-за риска обрушения подпорной стены

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Доступ горожан к набережной озера Кабан частично ограничен из-за риска обрушения подпорной стены на участке возле театра Камала. Об этом на деловом понедельнике рассказала и. о. руководителя Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

Он отметила, что в связи с этими обстоятельствами программа летних ивентов на набережной озера будет скорректирована. 

«Перед нами стоит новый вызов – задействовать новые территории набережной, поскольку из-за риска обрушения подпорной стены у театра Камала доступ к набережной частично ограничен», – пояснила Латыпова.

Она добавила, что на площадке набережной уже стартовали первые события нового летнего сезона, в частности, спортивная программа. Также развернута подготовка к будущим кинопоказам и открытым лекциям по татарской литературе. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, какая программа предстоит в летнем сезоне в парках и скверах города. 

#Деловой понедельник #набережная кабана #летний сезон #дирекция парков и скверов казани
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