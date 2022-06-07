Мэрия Казани: Обрушившуюся в начале апреля подпорную стенку Булака починят к сентябрю

Частично обрушившуюся подпорную стенку Булака, из-за которой на прилегающей территории с 9 апреля перекрыта одна полоса движения, ориентировочно смогут починить к сентябрю. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

«Ориентировочный срок начала ремонтных работ — вторая декада июня. На сегодня принято техническое решение по восстановлению подпорной стенки путем возведения железобетонной конструкции. Сейчас ведется расчет стоимости работ. Примерный срок их завершения — сентябрь 2022 года», — рассказали в исполкоме.

В городской администрации при этом заявили, что подпорная стена со стороны улицы Лево-Булачная обрушилась из-за износа металлических закладных деталей. Ими декоративные плиты крепились к железобетонному проходному каналу, в котором проложен водопровод диаметром 900 миллиметров.

«Эти работы (по креплению плит — прим. Т-и) были выполнены более 30 лет назад», — подчеркнули в исполкоме Казани.

Как ранее сообщал «Татар-информ», после обрушения подпорной стенки специалисты начали обследование участка, была временно огорожена одна полоса движения и пешеходная часть от Батуринского моста до улицы Татарстан.