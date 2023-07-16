Власти Казани объяснили родителям, как попасть в детсады без платных приложений и карт

Фото: Рамиль Гали / «Татар-информ»

Казанцы в соцсетях пожаловались, что их заставляют скачивать приложения для доступа на территорию детских садов, куда они приходят за своими детьми. Им сообщили, что в будущем стоимость этого приложения будет составлять 300 рублей. В мэрии города отрицают необходимость скачивания приложения – там горожанам разъяснили, что есть еще несколько способов пройти в детсады.

В Управлении образования казанцам напомнили, что дошкольные учреждения соблюдают меры антитеррористической безопасности, система контроля и управления доступом в учебное заведение – одна из таких мер. Там отметили, что родители и сопровождающие детей взрослые также могут воспользоваться классическими пластиковыми картами доступа или позвонить в звонок по домофону на пост охраны дошкольного учреждения.

Горожане, однако, утверждают, что всех заставляют скачивать платное приложение, так как пластиковые карты теперь не продаются.

«Как сообщает Управление информационных технологий и связи, родитель/сотрудник может проходить на территорию учреждения по карте, предварительно зарегистрировав ее в личном кабинете. Регистрация и использование карты доступа бесплатные. Если карты доступа нет, ее можно приобрести как в личном кабинете на сайте, так и в мобильном приложении. Физически получить приобретенную карту необходимо будет в своем садике», – ответили на это представители администрации.

В мэрии подчеркнули, что использование мобильного приложения – это лишь дополнительная опция, которая для всех является добровольной.

Родителям, которые отказываются от использования системы контроля доступа на территорию детсада, посоветовали входить туда с помощью домофона.

Напомним, в июне в мэрии отчитались об оснащении и модернизации систем безопасности учреждений социальной сферы Казани на 600 млн рублей. Так, сообщалось, что на сегодня в 202 школах Казани эти системы установлены на 250 дверях и 261 калитке, в 393 детских садах — на 970 дверях и 554 калитках. Оснащение всех школ города кнопками тревожной сигнализации мэр Ильсур Метшин назвал большой победой.