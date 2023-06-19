Школы и детсады Казани оснастили системами безопасности на 600 млн рублей

За три последних года в оснащение и модернизацию систем безопасности учреждений социальной сферы Казани вложено 600 млн рублей. На эти средства все школы и детские сады города оснастили системой контроля управления доступом, доложил на деловом понедельнике в мэрии начальник Управления информационных технологий и связи Дмитрий Кремлев.

По его словам, на сегодняшний день в 202 школах Казани эти системы установлены на 250 дверях и 261 калитке, в 393 детских садах — на 970 дверях и 554 калитках.

«На начало 2021 года количество установленных систем доступа в учреждения образования было настолько недостаточно, что мы получили более 570 замечаний надзорных органов», — пояснил спикер.

Кремлев отметил, что за три года число камер видеонаблюдения в казанских детсадах и школах выросло на треть, на 92,5% исправлены недостатки по замечаниям по паспортам безопасности.

Камерами видеонаблюдения оборудованы 100% школ. Сейчас в городских школах работают 5,3 тыс. видеокамер. Еще 5,8 тыс. установлены на территориях 357 детсадов. Всего сегодня на объектах социальной инфраструктуры работают свыше 14 тыс. камер видеонаблюдения.