Метшин назвал большой победой оснащение всех школ Казани тревожными кнопками

Кнопками тревожной сигнализации оснастили 100% школ и детских садов Казани. Такие кнопки работают не только в зданиях, но и по всей прилегающей территории образовательных учреждений, сообщил на деловом понедельнике в мэрии руководитель городского Управления информационных технологий и связи Дмитрий Кремлев.

«То, что на 100% оборудовали школы и детские сады, — это большая победа. Были потрачены огромные ресурсы — как финансовые, так и трудовые. Но безопасность детей — это вопрос номер один для нас», — прокомментировал это достижение мэр Казани Ильсур Метшин.

Глава города также высоко оценил создание Виртуального мониторингового центра. Благодаря постоянному мониторингу количество ложных срабатываний снизилось в 2,5 раза.

«Это тот случай, когда не только установили оборудование, но и сработали на опережение. Создание Виртуального мониторингового центра, который позволяет сразу видеть неисправности той или иной системы безопасности и оперативно их устранять, — это большой шаг вперед по сравнению с тем, как раньше работали подрядные организации. Ездили по нашим социальными объектам, делали проверку. Оперативно объехать 326 детсада и 169 муниципальных школ невозможно. Виртуальный центр — это то, что решает проблему оперативности, важно эту работу продолжить», — добавил Метшин.

Сегодня к Виртуальному мониторинговому центру подключено более 320 объектов социальной сферы, в режиме реального времени проводится мониторинг работоспособности свыше 1,1 тыс. камер видеонаблюдения и более 20 тыс. датчиков автоматической пожарной сигнализации. Ежегодно обрабатывается примерно 50 тыс. заявок, среднее время на устранение инцидента составляет 3,5 часа.

В апреле этого года проект «Виртуальный мониторинговый центр» был признан одним из лучших по итогам I Национальной премии «Умный город» и включен в перечень предложений по цифровизации городского хозяйства для масштабирования.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что школы и детсады Казани оснастили системами безопасности на 600 млн рублей.