Власти Казани объяснили, почему новогодние украшения и елку начнут убирать с 20 января

С 20 января в Казани начнут убирать новогодние украшения – об этих планах сообщил Комитет внешнего благоустройства города. В ответ на вопросы жителей о том, почему эти работы проводятся так рано, там пояснили, что по контракту содержание центральной елки предусмотрено именно до этой даты.

«Все остальные конструкции традиционно также убираются в этот период, они к этому времени стоят на улице больше месяца. Их необходимо содержать, в этом году это особенно трудно делать, так как все делается только силами городских предприятий без помощи специально нанятых организаций», – объяснили в пресс-службе комитета, добавив, что в будущем году учтут пожелание горожан о продлении срока новогоднего убранства.

Напомним, демонтировать завтра начнут, в частности, арки на улицах Кремлевская и Батурина и на площади Свободы, иллюминации на центральных площадках. Кроме того, планируется разобрать центральную елку около Чаши. При этом в КВБ отметили, что арки в парке «Черное озеро» будут включать, пока не закончится сезон работы катка.

Напомним, две главные елки города – около Чаши и на территории Кремля – засияли праздничной подсветкой 20 декабря. Согласно сайту госзакупок, елка около обошлась городу в 14,8 млн рублей. При этом власти города заявляли в преддверии празднования 2023 года, что столицу Татарстана украсят не менее ярко, чем годом ранее, однако при этом средства из бюджета города тратить не будут. Как пояснял председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов, новогодние конструкции устанавливались в этот раз силами муниципальных предприятий.