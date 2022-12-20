В Казани засияли две главные елки города – около Чаши и на территории Кремля

Сегодня начинает работу праздничная площадка в новом дворе Присутственных мест Казанского Кремля. Как выглядит новогодняя площадка в самом центре города, можно увидеть на видео, которое в своем аккаунте опубликовала мэрия города.

Напомним, новогоднюю площадку в Присутственных местах Казанского Кремля в этом году организовали впервые. До 15 января здесь для жителей и гостей города будут проходить новогодние ярмарки, зимняя программа со спектаклями, детские мастер-классы и выступления казанских групп.

Кроме того, сегодня прошло открытие главной городской елки около Центра семьи «Казан». Ее украшает светящийся купол, состоящий из 1280 лампочек. Как ранее «Татар-информ» сообщал, что установка новогодней елки перед «Чашей» обойдется городу в 14,8 млн рублей.