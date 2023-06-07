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Руc Тат
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Общество 7 июня 2023 15:30

Власти Казани объяснили, почему не планируют восстановить подсветку «Миллениума»

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В ходе ремонтных работ моста «Миллениум» в Казани не планируется восстанавливать его подсветку, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города. На эти цели вряд ли хватит выделенных на ремонт средств, пояснили представители администрации.

Восстановить подсветку буквы «М» попросили горожане после новостей о предстоящем ремонте моста.

«Да, нам тоже очень хотелось бы, но финансирования, вероятно, пока на эти работы не хватит. Главная задача сейчас – восстановить качественное дорожное покрытие и элементы конструкции», – ответили в КВБ.

Напомним, на этой неделе в связи с ремонтными работами планируется закрыть половину моста в направлении движения от Амирхана до Вишневского. В это время движение автотранспорта через Казанку будет организовано по второй половине моста — от улицы Вишневского до улицы Сибгата Хакима и в обратном направлении. Более подробно о предстоящих работах – в материале «Татар-информа»: «Придется потерпеть неудобства»: мост «Миллениум» закрывают на ремонт.

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