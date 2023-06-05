«Придется потерпеть неудобства»: мост «Миллениум» закрывают на ремонт

«Необходимость в ремонте Миллениума назрела давно»

Заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев доложил, что на этой неделе в Казани в связи с ремонтом будет полностью закрыта одна половина моста «Миллениум» от Амирхана до Вишневского. Сначала изучат состояние конструкций, определят объем работ, после чего сооружение закроются на ремонт.

Куляжев обратил внимание, что необходимость в ремонте назрела давно. Мост «Миллениум» — магистральная дорога городского значения. Его протяженность — более 1,5 километра, из которых 835 метров — пролетное строение.

Мост был открыт в 2007 году. За 16 лет его эксплуатации производились только работы по замене верхних слоев асфальтобетонного покрытия.

Игорь Куляжев доложил, что на этой неделе в Казани в связи с ремонтом будет полностью закрыта одна половина моста «Миллениум» Фото: kzn.ru

«Сегодня имеется острая необходимость по восстановлению гидроизоляции, полной замене всех слоев дорожного покрытия, частичному ремонту пролетных строений и опор, других элементов моста», — заметил Куляжев.

На период закрытия одной половины моста, движение транспорта через Казанку будет организовано по второй части от улицы Вишневского до улицы Сибгата Хакима и в обратном направлении. В настоящее время ведется согласование схемы дорожного движения.

«Мы с ГИБДД встречались, схему представили, получили ряд замечаний, сегодня они будут устранены. В течение двух дней получим согласованное решение комиссий и приступим к закрытию моста», — сообщил докладчик.

Руководитель исполкома города Рустем Гафаров поручил учитывать не только состояние полотна дороги, но и имеющиеся парковки.

«Надеемся на понимание автовладельцев, так как от них мы получали наибольшее количество замечаний по состоянию пролетов моста и дорожного покрытия на его подъездах», — сказал он.

Рустем Гафаров поручил учитывать не только состояние полотна дороги, но и имеющиеся парковки Фото: kzn.ru

Также глава исполкома обратил внимание, что у жителей Казани возникнут неудобства, но ремонт моста очень важен.

«Проведение ремонтных работ отразится на транспортном потоке, поэтому просим автовладельцев учитывать это при планировании времени в пути. Полностью закрывать мост не будем, но некоторое время всем нам придется потерпеть неудобства, связанные с ремонтом», — прокомментировал Гафаров.

«Ситуацию усугубляют новые провалы»

Первый заместитель директора МУП «Водоканал» Марат Салахов доложил, что с начала 2022 года в Казани дополнительно произошло семь новых провалов на третьем северном канализационном коллекторе.

«Провалы зафиксированы на территории ЖК „Магеллан“, „Татнефть Арены“, улицы Бондаренко и проспекта Ямашева. Также обнаружили большое количество скрытых разрушений трубопровода в процессе реконструкции. Было принято решение развернуть работы по устранению новых провалов для недопущения прекращения канализования стоков в квартирах более 300 тыс. жителей Ново-Савиновского района и поселка Дербышки, которым пришлось бы отключить воду», — пояснил докладчик.

С начала 2022 года в Казани дополнительно произошло семь новых провалов на третьем северном канализационном коллекторе Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Работы по реконструкции третьего северного коллектора ведутся по графику, заметил Марат Салахов.

Он уточнил, что протяженность третьего северного коллектора составляет 8 километров (от улицы Гаврилова до улицы Несмелова), причем 4,7 километра от Гаврилова до улицы Декабристов — это ветхие сети. Сейчас ведутся работы по реконструкции 2,3 тыс. метров коллектора. На 2,4 тыс. метров, не вошедших в инвестиционную программу, источник финансирования до сих пор не определен.

Салахов добавил, что из 676 метров по улице Чистопольской реконструировано 540 метров медно-полимерного рукава, он запущен в эксплуатацию. Ведутся работы по благоустройству, в том числе с восстановлением проезжих частей и парковок. Сейчас приступили к реконструкции последних 136 метров этого участка. Работу планируется завершить в июле, окончательное благоустройство намечено на август текущего года.

По проспекту Ямашева из 850 метров выполнена санация 560 метров, продолжаются работы на последних 290 метрах. По проспекту Амирхана на участке протяженностью 775 метров работы по реконструкции продолжаются.

Марат Салахов добавил, что из 676 метров по улице Чистопольской реконструировано 540 метров медно-полимерного рукава, он запущен в эксплуатацию Фото: kzn.ru

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров подчеркнул, что от жителей Казани поступают обращения по поводу ремонтных работ.

«Сроки завершения работ по реконструкции коллектора сдвигаются по объективным причинам. Когда ремонтируется дорога, движение по ней временно закрывается, — прокомментировал спикер. — Но невозможно даже на время прекратить канализование в районе, где проживают десятки тысяч людей, работают сотни предприятий и учреждений. А чтобы сохранить жизненно важную функцию района, требуется построить хоть и временную, но полноценную систему канализования. Это многоступенчатая трудоемкая работа, требующая в том числе переноса смежных коммуникаций. При этом ситуацию усугубляют новые провалы. Необходимо запастись терпением и довести дело до конца. На первых двух участках финиш близок. По третьему участку немало объема выполнено. Прошу придерживаться темпов для скорейшего завершения работ».

«Обеденный зал должен быть просторным, ярким и комфортным»

Директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина сообщила, что в этом году будет проведена модернизация 19 школьных столовых Казани, из бюджета Татарстана на это выделено 220 млн рублей.

На протяжении учебного года в школах были реализованы меры поддержки семей мобилизованных, в том числе в виде двухразового горячего питания Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Модернизация подразумевает и обновление, и замену сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, системы вентиляции. Будет проведен большой объем отделочных работ. Благодаря этому, количество мест в школьных столовых увеличится на 456 единиц», — отметила докладчица.

По словам Мухамедшиной, благодаря решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова, средства на обновление школьных столовых выделяют третий год подряд. «Все оборудование должно быть в надлежащем состоянии, соответствовать безопасности и качеству. А обеденный зал должен быть просторным, ярким и комфортным», — пояснила она.

Средства на ремонт выделяет и сам Департамент продовольствия и социального питания. В этом году вложения составят 105 млн рублей. Из них более 50 млн потратят на оборудование ремонтных и неремонтных школ, а 20 млн — на дополнительные элементы дизайна, мебели и декора для четырех новых школ.

В ушедшем учебном году департамент организовал питание для 160 тыс. школьников — это на 9 тыс. больше, чем годом ранее. «Из них 100% учеников начальных классов и 18% учащихся старших классов были охвачены горячим питанием», — заметила спикер.

Рима Мухамедшина сообщила, что в этом году будет проведена модернизация 19 школьных столовых Казани Фото: kzn.ru

На протяжении учебного года в школах были реализованы меры поддержки семей мобилизованных, в том числе в виде двухразового горячего питания. Бесплатное питание также получали дети с ограниченными возможностями здоровья.

«В целом департамент ежедневно организует питание для 292 тыс. человек из Казани и десяти районов Татарстана», — уточнила Мухамедшина.

«Благодаря ремонту и открытию школ количество мест в столовых увеличится на 11 тысяч»

В новом учебном году в столице Татарстана откроют четыре новые школы. Департамент продовольствия и социального питания Казани подготовил для каждой из них индивидуальный проект столовой с учетом профиля обучения.

По словам Мухамедшиной, школа по улице Гареева будет с уклоном в медицину и биологию, а школа в микрорайоне «Салават Купере» — с уклоном на физику и химию.

«В соответствии с этим мы разрабатываем паттерны для обеденных залов. В такой обстановке ученикам приятнее находиться, улучшается настроение, а с ним и аппетит», — уверена Мухамедшина.

Благодаря открытию новых школ, появится 2,9 тыс. новых посадочных мест Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Благодаря открытию новых школ, появится 2,9 тыс. новых посадочных мест. «Всего со времени старта второго этапа программы „Здоровое питание — детям“, благодаря проведению ремонтных работ и открытию школ, количество посадочных мест в столовых увеличится более чем на 11 тысяч», — пояснила докладчица.

Дети хотят буритос, а родители просят добавить в рацион больше овощей

По результатам опросов, проведенных Департаментом продовольствия и социального питания Казани, любимые блюда школьников — картошка с курицей, куриные шашлычки, плов и буритос. Традиционно дети просят увеличить в меню долю выпечки и кондитерских изделий. Родители же требуют больше фруктов и овощей, йогуртов и молочной продукции.

«Активно в процессе безопасного и вкусного детства участвуют родители школьников. Наш главный помощник в диалоге с ними — журнал родительского контроля. В этом учебном году родители оставили 17,3 тыс. записей. Это на 2 тыс. больше, чем в прошлом. Из всех полученных записей 98,3% — положительные», — отметила директор Департамента продовольствия и социального питания Казани.

По результатам опросов, проведенных Департаментом продовольствия и социального питания Казани, любимые блюда школьников — картошка с курицей, куриные шашлычки, плов и буритос Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Она рассказала, что эксперимент «Конструктор салатов» даст возможность детям в пришкольных лагерях самостоятельно выбирать ингредиенты для салатов. Если опыт окажется удачным, нововведение внедрят в школах с 1 сентября.

Так, в рамках эксперимента ученикам предложат овощи — например, помидоры, огурцы и капусту, а также дополнительные ингредиенты — фасоль, сухарики, масло и другие. Ребята будут собирать салат на свое усмотрение. Компоненты для холодных закусок будут менять ежедневно. Также дети смогут выбирать из двух видов напитков: чая с сахаром и компота.

«В целом во время каникул, департамент обеспечивает двухразовым горячим питанием почти 17 тыс. детей в 128 общеобразовательных учреждениях. Стоимость меню на одного ребенка в день составляет 201 рубль 63 копейки», — уточнила докладчица.