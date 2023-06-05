В Казани закроют половину моста Миллениум от Амирхана до Вишневского

На этой неделе в Казани в связи с ремонтными работами будет закрыта половина моста Миллениум. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.

«На этой неделе мы полностью закрываем одну половину моста Миллениум в направлении движения от Амирхана до Вишневского. Это связано с обследованием состояния моста, изучением объема предстоящих работ, после сообщим сроки закрытия на ремонтные работы», — пояснил докладчик.

Чиновник обратил внимание на то, что необходимость в ремонте назрела давно. Мост Миллениум был открыт в 2007 году. За 16 лет его эксплуатации производились только работы по замене верхних слоев асфальтобетонного покрытия. Общая протяженность сооружения — более 1,5 километра, из которых 835 метров — пролетное строение.

«На сегодня имеется острая необходимость по восстановлению гидроизоляции, полной замене всех слоев дорожного покрытия, частичному ремонту пролетных строений и опор, других элементов моста», — заметил Куляжев.

На период закрытия одной половины моста движение автотранспорта через Казанку будет организовано по второй половине моста — от улицы Вишневского до улицы Сибгата Хакима и в обратном направлении. В настоящее время ведется согласование схемы организации дорожного движения. В течение двух дней замечания от ГИБДД устранят, после чего будет опубликована точная схема временного движения.

«Надеемся на понимание со стороны автовладельцев, так как от них мы получали наибольшее количество замечаний по состоянию пролетов моста и дорожного покрытия на его подъездах», — сказал он.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров подчеркнул, что у жителей Казани возникнут определенные неудобства, но это очень важная и нужная работа.

«Проведение ремонтных работ отразится на транспортном потоке, и поэтому просим всех автовладельцев это учитывать. Полностью закрывать мост не будем, но некоторое время всем нам придется потерпеть неудобства, связанные с ремонтом», — прокомментировал Гафаров.