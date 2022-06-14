Власти Казани начали обсуждение концепций интерьеров станций второй линии метро

В столице Татарстана прошло первое обсуждение проектов участников открытого всероссийского конкурса на лучшую концепцию интерьеров четырех станций второй линии казанского метрополитена: «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Мероприятие прошло в Казанской ратуше, сообщает портал мэрии.

Проекты на конкурс начали принимать 2 мая, поступление заявок завершилось 5 июня. Всего было подано 24 заявки от различных архитектурных команд Казани, Москвы и Санкт-Петербурга, 17 из них прислали проекты работ. По словам главного архитектора столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллиной, это первый конкурс, который проводит Институт развития города. Она выразила надежду, что эта практика найдет продолжение в дальнейшем.

Согласно положению конкурса, авторам надо представить дизайнерские и архитектурные решения по оформлению кассовых залов, пассажирской платформы, зоны эскалаторов и лестниц, павильонов над лестничными сходами и павильонов подъемных платформ для маломобильных групп, а также разработать систему навигации, о чем сообщал «Татар-информ».

При разработке проектов должны были учитываться такие критерии, как соблюдение требований комфорта и безопасности пассажиров, оптимальное использование пространства, гармоничное сочетание интерьера с контекстом окружающего пространства и района и использование современных технологий.

«Будущее Казани тесно и неразрывно связано с развитием общественного транспорта, и для нас это системная работа. Безусловно, вторая линия метро заметно улучшит транспортную доступность районов города», — заметил проведший обсуждение глава города Ильсур Метшин.

В своей речи мэр обратил внимание на то, что к участию в конкурсе были привлечены и местные архитекторы. «Чем больше мы привлекаем жителей к формированию городской среды, тем выше уровень сопричастности, заинтересованности людей в развитии и изучении истории своего города», — уверен он.