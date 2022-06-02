На конкурс на лучший интерьер станций новой линии Казанского метро заявились 18 команд
На всероссийский конкурс, по итогам которого будет выбрана лучшая концепция интерьеров новых четырех станций второй линии Казанского метрополитена, заявились 18 команд. Участники, среди которых архитекторы из Казани и Москвы, должны предложить интерьеры для станций «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар».
Говоря о специфике конкурса, директор Института развития города Роман Повышев заметил, что концепции интерьеров должны быть связаны с названиями станций. «Конкурс задает высокую профессиональную планку. Мы хотим избежать привычных интерьеров станций и увидеть проекты, которые захочется реализовать», — сказал он.
Работы принимаются до 5 июня от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Заявку на участие можно подать по ссылке.
Согласно положению конкурса, авторам надо представить дизайнерские и архитектурные решения по оформлению кассовых залов, пассажирской платформы, зоны эскалаторов и лестниц, павильонов над лестничными сходами и павильонов подъемных платформ для маломобильных групп, а также разработать систему навигации.
По каждой станции будет определен победитель, общий призовой фонд составляет 500 тыс. рублей (125 тыс. рублей на станцию).
Автора лучших концепций определит жюри, в состав которого войдут мэр Казани, главный архитектор города, представители органов исполнительной власти, Казанского метрополитена и профессионального архитектурного сообщества.
Заявочная кампания стартовала 2 мая, прием работ был продлен до 5 июня. Более подробная информация о конкурсе представлена на интернет-странице Института развития города.